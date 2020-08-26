Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 26.08В России 970 865+4 676В мире 23 889 150+241 773

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В центре Минска на площади Независимости в среду вечером разгоняют участников акции протеста, сообщают белорусские СМИ и очевидцы.

Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле.

По информации очевидцев, ОМОН заблокировал порядка 100 человек, в том числе журналистов, в костеле и никого не выпускают. Кроме того, часть людей на площади взяты в кольцо ОМОНом.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания участников акции протеста, которая состоялась в центре Минска на площади Независимости в среду вечером.

В пресс-службе ГУВД сообщили, что "задержанные есть", но точное количество назвать не смогли. Там также не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о том, что часть людей заблокировали в Красном костеле. "Такой информации у нас нет", - сказали в ГУВД.

Между тем, по информации очевидцев, задержано более 10 человек.

Ранее на площади собрались участники акции протеста.

Они принесли с собой бело-красно-белые флаги, а когда начался дождь, развернули зонты в аналогичной расцветке. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку сторонников оппозиции, задержанных на прежних уличных акциях. Они также пели песни, синхронно размахивая фонариками и экранами мобильных телефонов.

Всего на площади собралось несколько сот человек.

Силовики при помощи громкоговорителей предупредили митингующих о незаконности акции и призвали разойтись. Однако люди остались на площади и продолжили митинг. После этого правоохранители начали задержания.

В настоящее время площадь практически пуста.

Тем временем в Минске начались перебои с мобильной связью, снизилась скорость мобильного интернета, воспользоваться им сейчас практически невозможно.

Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости

Глава комитета начштабов США поговорил с начальником Генштаба РФ

Глава комитета начштабов США поговорил с начальником Генштаба РФ

Белорусский оператор А1 снизил скорость мобильного интернета в Минске

Что произошло за день: среда, 26 августа

CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии

CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии

Семеро похищенных в июле российских моряков освобождены в Нигерии

Лукашенко не брал трубку на звонки Меркель и Макрона

Лукашенко не брал трубку на звонки Меркель и Макрона

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Украина введет 30-дневный запрет на въезд иностранцев

Украина введет 30-дневный запрет на въезд иностранцев

Члены оппозиционного совета попросили СК Белоруссии расследовать случаи насилия

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');