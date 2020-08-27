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Ураган "Лаура" ударил по побережью американского штата Луизиана

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ураган "Лаура" достиг побережья США, информирует Национальный центр наблюдения за ураганами.

Ураган четвертой категории ударил по побережью Луизианы близ города Кэмерон. Он сопровождается штормом, ветром скоростью до 240 км/ч и наводнениями в некоторых частях Луизианы.

Ранее власти Техаса и Луизианы поручили провести эвакуацию тысяч человек.

Американский Красный Крест разместил около 700 сотрудников и заготовил гуманитарную помощь в специально организованных убежищах на территории штатов.

Ураган уже миновал Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую республику, где погибли не менее 20 человек. На Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.

США Луизиана Лаура

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