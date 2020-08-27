Ураган "Лаура" ударил по побережью американского штата Луизиана
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ураган "Лаура" достиг побережья США, информирует Национальный центр наблюдения за ураганами.
Ураган четвертой категории ударил по побережью Луизианы близ города Кэмерон. Он сопровождается штормом, ветром скоростью до 240 км/ч и наводнениями в некоторых частях Луизианы.
1:23 am. Whistling. Explosions. #Hurricane #LAURA in Sulphur #Louisiana pic.twitter.com/7kU3DZjhyn— Josh Morgerman (@iCyclone) August 27, 2020
Ранее власти Техаса и Луизианы поручили провести эвакуацию тысяч человек.
Американский Красный Крест разместил около 700 сотрудников и заготовил гуманитарную помощь в специально организованных убежищах на территории штатов.
Ураган уже миновал Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую республику, где погибли не менее 20 человек. На Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.