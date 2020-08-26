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Ураган Лаура поднял цену Brent выше $46 за баррель

Ураган Лаура поднял цену Brent выше $46 за баррель
В штате Луизиана готовятся к приближению урагана "Лаура"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти после достижения во вторник максимумом с начала марта продолжают расти в связи с приближением к Мексиканскому заливу урагана Лаура. Ураган, которому присвоена третья категория, обрушится на побережье Техаса и Луизианы в среду вечером или утром в четверг, предупредили метеорологи.

В связи с приближением урагана в Мексиканском заливе остановили около 84%нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей, сообщает Bloomberg. Cheniere Energy сообщила о временном прекращении операций крупнейшего в США СПГ-терминала Sabine Pass в Луизиане. Нефтеперерабатывающие компании, включая ExxonMobil и Citgo Petroleum, также сокращают производство, либо закрывают предприятия в регионе. В связи с этим, цены на бензин в США подскочили до максимумов с начала марта.

К 8:10 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (0,39%), до $46,04 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,73 (1,6%).

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому момент удорожали на Нью-йоркской товарной бирже NYMEXна $0,03 (0,07%), до $43,38 за баррель. Во вторник WTI подорожала на $0,73 (1,7%).

Эксперты отмечают, что последствия урагана для цен на нефть будет кратковременным, поскольку летний автомобильный сезон подходит к концу, и восстановление спроса на нефть остается под вопросом из-за пандемии коронавируса.

"Даже если добывающие мощности в Мексиканском заливе будут восстанавливаться медленно, запасов нефти достаточно, чтобы избежать нехватки поставок для перерабатывающих предприятий", - отмечает аналитик по сырьевому сектору BNP Paribas в Лондоне Гарри Чилингарян.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,52 млн баррелей. Официальный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов Минэнерго США обнародует позднее 26 августа.

США Мексиканский залив Лаура Brent WTI Коронавирус Cheniere Energy ExxonMobil

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