Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений, при этом растут бумаги "РусГидро" в преддверии отчета и дорожает "Яндекс".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3050,95 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1273,09 пункта (-0,01%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 75,33 рубля (-0,05 рубля), золото просело до $1949 за тройскую унцию (-0,2%).

Просели акции "Татнефти" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Башнефти" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%).

Выросли акции "РусГидро" (+1%), "Яндекса" (+0,7%), "Ростелекома" (+0,5%), "Россетей" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%).

В четверг отчеты за первое полугодие по МСФО опубликуют "ЛУКОЙЛ", "РусГидро" (в 14:00, телефонная конференция в 16:00), ритейлер "О'Кей" (телефонная конференция в 17:00 МСК).

В четверг на бирже без учета дивидендов торгуются акции ПАО "Полюс" (+0,2%, до 18,228 тыс. рублей; дивиденды за второе полугодие 2019 года - 244,75 рубля на акцию).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг на рынке акций РФ можно ожидать смешанных торгов. Мировые рынки постепенно выкупают падение из-за пандемии, но при этом риск перекупленности возрастает. Из рекомендаций эксперт советует накапливать акции "РусГидро" и "ЛУКОЙЛа", а также частично фиксировать прибыль по бумагам "Яндекса".

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, данные технического анализа пока не позволяют диагностировать выход из консолидации по индексу РТС. В первой половине дня возможно некоторое затишье в ожидании вступления главы ФРС США (начало после 16:00 по московскому времени). Кроме того, в США в 15:30 будет опубликована уточненная оценка темпов падения ВВП за второй квартал текущего года. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 75-75,5 руб.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг нейтральный. С одной стороны, сырьевые контракты дорожают, а с другой, многие азиатские индексы под давлением. Впрочем, рост прибыли китайских предприятий говорит об улучшении сырьевого спроса. Вероятно, что основная волатильность будет наблюдаться во второй половине дня на фоне выступления председателя ФРС Пауэлла. В корпоративном плане интерес представляют отчеты "ЛУКОЙЛа" и "РусГидро".

От главы Федрезерва США ждут деталей будущих изменений в политике регулятора в части изменения терпимости к инфляции, а также вероятные заявления о мерах ФРС, если в Конгрессе не смогут договориться об очередных фискальных стимулах.

Нефть пока пытается удержаться от снижения, чему способствует ураган Лаура в Мексиканском заливе - ожидается, что он может достигнуть четвертой и даже пятой категории. Самое неприятное для нефтяной индустрии состоит в том, что нефтеперевалочный порт Артур стоит непосредственно на его пути. На рынке опасаются, что разрушительный ураган может привести к повреждениям прибрежных НПЗ, что в краткосрочной перспективе снизит спрос на нефть. Перед ураганом работу остановили нефтеперерабатывающие предприятия с общим объемом переработки 2,9 млн баррелей в сутки. Соответственно, запасы нефти даже могут увеличиться, отмечает Кочетков.

В среду в США индексы выросли, S&P 500 (+1%) и Nasdaq (+1,7%) в очередной раз обновили рекордные максимумы. Инвесторов воодушевили хорошие отчеты компаний и превзошедшие прогнозы статистические данные, пишет Trading Economics.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка.

В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

В последние недели инвесторы становятся более уверенными в том, что ФРС и другие крупные центробанки продолжат поддерживать экономику за счет удержания процентных ставок на низких уровнях и покупки государственных облигаций и других форм долговых обязательств, пишет The Wall Street Journal.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в июле подскочил на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив восстанавливаться после резкого снижения в марте и апреле. В июне, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 7,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 4,3%, респонденты MarketWatch - на 4,8%.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) в ожидании выступления главы ФРС США на мероприятии Федерального резервного банка Канзас-Сити.

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая (годовая выручка которых превышает 20 млн юаней) увеличилась в июле по итогам третьего месяца подряд благодаря восстановлению автомобильной отрасли и росту спроса на электронику, при этом темпы подъема были максимальными за два года. Совокупная прибыль промпредприятий увеличилась на 19,6% в годовом выражении и составила 589,51 млрд юаней ($85,56 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

Между тем в январе-июле она сократилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,1 трлн юаней. В первом полугодии текущего года падение составляло 12,8%.

Нефть утром в четверг остается вблизи максимумов за 5 месяцев, инвесторы следят за новостями, касающимися урагана "Лора" в Мексиканском заливе; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов Мосбиржи в среду. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $45,72 за баррель (+0,2% и -0,5% накануне), октябрьская цена WTI - $43,32 за баррель (-0,2% и +0,1% в среду).

Ураган, которому уже присвоена четвертая категория, усилился в среду. Американские нефтегазовые компании в Мексиканском заливе были вынуждены приостановить работу почти 90% добывающих мощностей, пишет Trading Economics.

Поддержку ценам на нефть накануне оказали данные Минэнерго США, показавшие сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,69 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,6-3,7 млн баррелей, резервы бензина снизились на 4,58 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 1,75 млн баррелей.

Между тем опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире и случаях повторного заражения ограничивают рост котировок.