Лукашенко сообщил о переговорах с РФ по рефинансированию $1 млрд долга

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министры Белоруссии и России проведут переговоры о рефинансировании $1 млрд белорусского госдолга на основании договоренностей президентов двух стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Мы договорились с президентом России (Владимиром Путиным - ИФ), и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России - ИФ) по поводу рефинансирования", - сказал Лукашенко.

Он уточнил, что "речь идет о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга перед Российской Федерацией". "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - отметил президент Белоруссии.