Лукашенко обвинил РФ в использовании налогового маневра для давления на Белоруссию

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере с целью давления на Минск.

"Для чего они решили надавить - догадайтесь сами", - заявил Лукашенко в пятницу во время визита в белорусский город Шклов. Президента цитирует близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко выразил мнение, что в связи с этим создается угроза института президентства суверенной Белоруссии. "Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть я не хочу", - сказал белорусский лидер.

Налоговый маневр

Госдума приняла пакет законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли в июле 2018 года. Налоговый маневр в РФ привел к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

С 2019 года Белоруссия начала импортировать нефть из РФ на новых условиях, с учетом удорожания из-за налогового маневра. В результате маневра цена беспошлинных поставок нефти в Белоруссию будет ежегодно возрастать пропорционально уменьшению российской экспортной пошлины на нефть. Кроме того, Белоруссия унифицирует экспортные пошлины на нефтепродукты с РФ, в связи с этим объем доходов белорусского бюджета также будет снижаться из-за уменьшения размера пошлин.

Белорусские власти инициировали переговоры с руководством РФ о возможной компенсации издержек, однако правительство России заявило о нецелесообразности предоставления Белоруссии компенсаций в связи с изменением внутренней налоговой политики.

В конце декабря 2018 года премьер РФ Дмитрий Медведев инициировал обновление Союзного договора от 1999 года в ответ на предложение белорусского коллеги Сергея Румаса обсудить размер и форму компенсации потерь Белоруссии от налогового маневра.

Как сообщалось, с начала 2020 года практически отсутствуют поставки российской нефти в Белоруссию. Небольшие объемы поставляют лишь НК группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Ранее в январе Лукашенко заявил о намерении России поставлять нефть в республику по ценам выше мировых. "Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?" - возмутился белорусский лидер.