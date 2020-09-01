Лукашенко решил договориться с Москвой о тарифах на перевалку белорусских грузов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что надеется договориться с Москвой о тарифах на перевалку белорусских грузов с учетом планов переориентировать потоки этих грузов из портов Литвы в ответ на балтийские санкции. Его цитирует "БелТА".

"Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы с балтийских портов на Россию. - ИФ.). Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", - сказал он.

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели персональные санкции против Лукашенко и высокопоставленных белорусских чиновников. Им запретили въезд в эти страны на срок до пяти лет.

28 августа Лукашенко пообещал странам Балтии ответные меры. В частности, он грозил закрыть для их самолетов воздушное пространство в Белоруссию, запретить транзит их товаров. Наиболее значимой в экономическом плане мерой считается переориентация всех белорусских торговых потоков из портов Литвы. Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы.

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - сказал президент в минувшую пятницу.

Он также допустил возможность, что этим странам придется летать в Китай и Россию и торговать с ними "через Балтику или черное море". "А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают", - добавил он тогда.

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс после этого выразил надежду, что правительство Белоруссии убедит президента в экономическом вреде переориентации белорусских грузов из Клайпедского порта.

По данным Министерства транспорта Литвы, белорусские грузы в 2019 году составили 30,2% грузопотока Клайпедского порта, в целом было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов.

1 сентября стало известно, что страны Балтии договорились, что прекратят покупать электроэнергию у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС.