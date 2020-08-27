В редакциях Kyky.org и The Village в Белоруссии начались обыски
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В офисах редакций онлайн-изданий Kyky.org и "The Village Белоруссия" в Минске в четверг проходят обыски.
"В офис, который снимают редакции Kyky.org и "The Village Белоруссия", пришли с обыском", - говорится в сообщении лишенного аккредитации правозащитного центра "Весна".
В Комитете государственного контроля ситуацию не комментируют.
26 августа стало известно, что Комитет государственного контроля (КГК) проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "БелКП-Пресс", которое издает газету "Комсомольская правда в Беларуси".