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В редакциях Kyky.org и The Village в Белоруссии начались обыски

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В офисах редакций онлайн-изданий Kyky.org и "The Village Белоруссия" в Минске в четверг проходят обыски.

"В офис, который снимают редакции Kyky.org и "The Village Белоруссия", пришли с обыском", - говорится в сообщении лишенного аккредитации правозащитного центра "Весна".

В Комитете государственного контроля ситуацию не комментируют.

26 августа стало известно, что Комитет государственного контроля (КГК) проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "БелКП-Пресс", которое издает газету "Комсомольская правда в Беларуси".

Белоруссия

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