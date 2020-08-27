В "КП в Беларуси" пришли с внеплановыми проверками

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Комсомольская правда в Беларуси" уже две недели не печатается и не распространяется в стране, а 26 августа в редакции началась внеплановая проверка Госконтроля и налоговой, сообщила "Интерфаксу" Наталья Галезник, гендиректор ЗАО "БелКП-ПРЕСС", издающего газету.

"Вторую неделю нас не печатает "Дом печати", ссылаясь на то, что коронавирусная инфекция не дает возможности своевременно поставлять запчасти к машинам, и они вынуждены приостанавливать печать, иногда вплоть до полной остановки станков, а в приоритете у них государственные газеты. Мы сейчас стали печататься в России, но у нас не берут тиражи к распространению ни "Белсоюзпечать" (БелДрук), ни "Белпочта" (это розничные тиражи), - рассказала она. - Самое неприятное - это то, что они не берут к распространению подписные тиражи, то есть люди, которые оформили подписку через государственное учреждение - "Белпочта", не могут получить газету".

26 августа редакция направила письма в Минсвязи и "Белпочту" с просьбой дать изданию базу его подписчиков для самостоятельного распространения тиражей.

Также 26 августа в пресс-службе Комитета государственного контроля (КГК) "Интерфаксу" сообщили, что проверяют финансово-хозяйственную деятельность ЗАО "БелКП-Пресс" "в установленном законом порядке".

По словам Галезник, издание проверяют и налоговики. Пока проверяющие не мешают работе редакции.

"К нам вчера пришла комплексная внеплановая проверка. Комитет госконтроля Республики Беларусь и налоговая совместно. Пришло шесть человек. Как таковой конкретной причины, что послужило поводом этой внеплановой проверки, нам не указали, - сказала она. - Мы со своей стороны даем доступ ко всему, что они запрашивают, они со своей - не блокируют нашу работу".

В журнале учета проверок указан срок проведения мероприятий до 6 октября, но он может быть изменен.

Газелик добавила, что ранее к изданию не было никаких претензий надзорных органов.