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Руководство и ряд сотрудников белорусского издания Kyky.org покинули страну

На днях в редакции онлайн-журнала прошли обыски, а соучредитель Kyky.org был арестован

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Главный редактор онлайн-журнала Kyky.org, а также часть сотрудников этого издания уехали из Белоруссии, сообщила редакция в субботу.

"Мы должны сказать, что директор, главред и часть редакции KYKY временно выехали из страны. Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью", - говорится в сообщении.

Куда уехали сотрудники издания, не уточняется. При этом подчеркивается, что этот отъезд - временный.

"Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы", - отмечается в сообщении.

В пятницу в Минске был задержан бизнесмен Александр Василевич - соучредитель изданий Kyky.org и The Village Беларусь. По словам его жены, Василевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

27 августа, как сообщал правозащитный центр "Весна", в редакциях Kyky.org и The Village Беларусь прошли обыски.

Согласно описанию на сайте издания, Kyky.org существует с 2010 года. Редакция называет свой проект "умным лайфстайл-журналом", но при этом издание освещает и протесты в Белоруссии, начавшиеся после президентских выборов в стране.

Белоруссия Kyky.org

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