Белоруссия выразила протест Польше из-за вмешательства в дела страны

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Польши был вызван в четверг в МИД Белоруссии, ему напомнили о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

"В МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии М. Войтеховский. Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела республики Белорусия",- сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.

Согласно сообщению, внимание польского дипломата обратили "на прозвучавшие в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц".