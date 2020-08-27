Лукашенко заявил о "дипломатической бойне" в отношении Белоруссии

Во время акции в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в отношении Белоруссии началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Белоруссии. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - сказал Лукашенко на совещании с правительством в четверг, его слова приводит госагентство БелТА.

По его словам, "неустоявшиеся соседи Белоруссии не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство".

Президент вновь обвинил Польшу в территориальных притязаниях на Гродненскую область. "Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - заявил он.

При этом Лукашенко утверждает, что "страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части".