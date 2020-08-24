Белоруссия приведет ряд воинских частей в высшие степени боеготовности

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Беларуси приступает к третьему этапу комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, который предусматривает приведение некоторых воинских частей в высшие степени боевой готовности.

"С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщалось, ВС Беларуси проводят масштабные тактические учения в Гродненской области, вблизи границы с Литвой.

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ с республикой - на территории Польши и Литвы, из-за чего основные части Вооруженных сил страны были приведены в полную боевую готовность.