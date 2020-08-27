Белорусская дочка Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Белорусская дочка Сбербанка – БПС-Сбербанк временно прекращает выдачу кредитов физическим лицам.

"БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц", - говорится в сообщении банка.

Там пояснили, что выдача кредитных ресурсов частным клиентам приостановлена "с учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана".

"Кредитные заявки, принятые банком не позднее 27 августа 2020г., будут рассмотрены в установленном порядке", - добавили в банке.