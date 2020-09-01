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Крупнейший банк Белоруссии ограничил кредитование

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "АСБ Беларусбанк", крупнейшая кредитная организация в стране, сообщила, что приостановила некоторые кредитные программы и увеличила с пяти до 15 дней сроки рассмотрения заявок по кредитам физическим лицам.

Некоторые белорусские банки еще в конце августа начали ограничивать потребкредитование на фоне повышенного спроса на иностранную валюту и сокращения объемов поддержки ликвидности со стороны Нацбанка.

Беларусбанк сообщил "о временном приостановлении с 01.09.2020 приема новых заявок на кредит на финансирование недвижимости на условиях, определенных банком, а также на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, кредитов на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9 % годовых".

При этом банк сохранил льготное кредитование строительства (приобретения) жилья с субсидированием в рамках указа № 240, системы строительных сбережений и партнерской программы "Ипотека с нами". Также он сохранил возможность оформления кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 1-3 года, интернет-кредитов, кредитов для отдельных категорий граждан.

В отделениях по-прежнему можно получить кредиты на оплату обучения, на покупку товаров белорусских производителей "Партнер Оптимальный", а также на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 7,7 % годовых, сообщил банк.

В конце августа приостановили потребительское кредитование белорусская "дочка" Сбербанка России - ОАО "БПС-Сбербанк" и дочерние банки Альфа-Банка, ВЭБа - ЗАО "Альфа-Банк" (Белоруссия) и ОАО "Банк БелВЭБ". Также о приостановке выдачи потребкредитов сообщили Технобанк и РРБ-банк.

Беларусбанк по размеру активов занимает первое место среди 24 банков страны.

Беларусбанк Белоруссия

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