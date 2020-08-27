МВД Белоруссии обещало отпустить журналистов после проверки документов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Журналисты, остановленные в Минске сотрудниками правоохранительных органов, будут отпущены после проверки документов, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

В своем телеграм-канале она указала, что репортеры не задержаны, а "доставлены в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности".

Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, будут отпущены, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Минске на площади Свободы задержали для выяснения личности 13 журналистов. По информации портала tut.by, в частности на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.BY, "Радио Свободы", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат", ТАСС.

Издание "МБХ медиа" со ссылкой на своего корреспондента также сообщает, что "в Минске на площади Свободы милиция "для проверки документов" завела в микроавтобус корреспондента "МБХ медиа" и еще около 10 журналистов".

В четверг в Минске на площади Свободы планировалось проведение акции протеста.