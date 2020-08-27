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В Минске для проверки документов задержали журналистов Reuters и ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Минске на площади Свободы задержали для выяснения личности 13 журналистов, в том числе из информационных агентств Reuters, Associated Press и ТАСС.

"Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По информации портала tut.by, в частности на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.BY, "Радио Свободы", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат" и ТАСС.

Издание "МБХ медиа" со ссылкой на своего корреспондента также сообщает, что "в Минске на площади Свободы милиция "для проверки документов" завела в микроавтобус корреспондента "МБХ медиа" и еще около 10 журналистов". По данным издания, "журналистов привезли в Октябрьский РОВД, всего задержано около 20 человек".

В четверг в Минске на площади Свободы планировалось проведение акции протеста.

В свою очередь пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что журналисты, остановленные в Минске сотрудниками правоохранительных органов, отправлены в РУВД для "проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Она подчеркнула, что сотрудники зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, будут отпущены.

Посольство России в Минске проверяет информацию о задержании российских журналистов, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.

Белоруссия Минск ТАСС Associated Press Reuters

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