Правозащитники сообщили о почти 100 задержанных во время акции в Минске

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Минске на акции протеста в четверг было задержано около 100 человек, сообщают правозащитники.

"97 человек было задержано сегодня в Минске во время мирной акции протеста", - говорится в сообщении незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

Правозащитный центр приводит список задержанных, среди них фамилии журналистов.

По информации правозащитников, список задержанных обновляется.

Как сообщалось, в четверг вечером протестующие в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости.

До начала шествия в районе площади Свободы было задержано более десятка журналистов. Кроме того, были задержаны порядка 10 журналистов на площади Независимости у Красного костела. Тут же задерживались и протестующие.

Акция протеста связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди. Действия сотрудников силовых структур вызвали возмущение у руководства католической церкви в Беларуси. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.