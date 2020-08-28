Финляндия запретила въезд сборщикам ягод с Украины

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии с 28 августа по 18 сентября ограничило въезд для сборщиков лесных ягод из не входящих в Евросоюз стран с плохой обстановкой по коронавирусу. Как отмечает Yle, в частности, запрет коснется сборщиков с Украины.

В сборе ягод смогут участвовать граждане Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи.

Как и ранее иностранные работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники, которые при необходимости могут связаться с компанией для проверки данных иностранца.