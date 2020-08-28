Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:18Заразились
на 28.08В России 980 405+4 829В мире 24 452 629+275 793

Финляндия запретила въезд сборщикам ягод с Украины

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии с 28 августа по 18 сентября ограничило въезд для сборщиков лесных ягод из не входящих в Евросоюз стран с плохой обстановкой по коронавирусу. Как отмечает Yle, в частности, запрет коснется сборщиков с Украины.

Пандемия коронавируса

В сборе ягод смогут участвовать граждане Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи.

Как и ранее иностранные работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники, которые при необходимости могут связаться с компанией для проверки данных иностранца.

Финляндия Украина Руанда коронавирус Таиланд Грузия Уругвай

Новости по теме

Новости

Норвежского посла вызвали в МИД РФ

На территории Одесского НПЗ произошел взрыв

Премьер Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку

Премьер Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку

Адвокат увидел позитивные сигналы в вопросе обмена Уилана на россиян

Адвокат увидел позитивные сигналы в вопросе обмена Уилана на россиян

Что случилось этой ночью: пятница, 28 августа

Выборы в США - 2020

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Более 180 человек задержаны в Минске на акции протеста

Правозащитники сообщили о почти 100 задержанных во время акции в Минске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');