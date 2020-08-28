Около 10 журналистов из РФ доставили в минскую милицию и вскоре отпустили

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В ходе проверки документов у журналистов, которую в четверг устроила минская милиция, в минские РУВД были доставлены порядка десяти российских журналистов, вскоре их отпустили, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.

"Те из журналистов, которые работали без аккредитации, возвращаются в Россию", - отметил сотрудник посольства.

По его словам, сотрудники посольства оперативно отреагировали на задержание российских журналистов и представителей российских СМИ, работающих в Белоруссии постоянно. "Сотрудники посольства встречали журналистов около разных РУВД, то есть реагировали оперативно", - добавил он.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, накануне на площади Свободы в Минске милиция задержала для проверки документов около 50 журналистов, большинство позже были отпущены без составления протоколов.