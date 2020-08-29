В Белоруссии лишили аккредитации 17 журналистов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Белоруссии по состоянию на утро субботы лишило аккредитации 17 журналистов иностранных СМИ, работающих в республике.

Как следует из сообщений Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), редакций СМИ и Telegram-каналов, лишены аккредитации четыре журналиста белорусского бюро "Радио Свобода" - Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин и Александра Дынько.

Также аккредитации лишены журналисты Agence France-Presse Сергей Гапон и Александр Гребенкин; ARD - Илья Кузнецов, Сергей Сергеев, Михаил Фомин; Associated Press -Сергей Гриц и Юрий Карманов, BBC - Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич; Reuters - Василий Федосенко и Владимир Костин, RFI - Геннадий Шарипкин, "Настоящее время" - Роман Васюкович.

В министерстве иностранных дел информацию о лишении журналистов аккредитации не комментируют.

Как сообщалось, в конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил иностранным СМИ выдворением из страны.

В минувший четверг в Минске милиция задержала почти 50 журналистов, которые освещали акцию протеста. Как заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, они "задержаны для выяснения личностей".

Вместе с тем, как сообщает БАЖ и сами журналисты, их принуждали показывать личные мобильные телефоны и удалять фотографии с акции протеста. Тех, кто отказывался это делать, оставляли в РУВД. Кроме того, по информации ассоциации, на таких журналистов оформили протоколы по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Накануне суд Октябрьского района Минска рассмотрел административные дела в отношении четырех задержанных накануне на акции протеста журналистов и отправил дела на доработку.