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ВВП Франции во II квартале упал на рекордные 13,8%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В апреле-июне 2020 года ВВП Франции упал на 13,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee. Это рекордное падение, обусловленное пандемией.

Экономический кризис

Темпы падения совпали с предварительно объявленными данными. Аналитики также не ожидали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Темпы падения совпали с предварительно объявленными данными. Аналитики также не ожидали пересмотра, сообщает Trading Economics.

В I квартале падение ВВП страны составляло 5,9%. Рецессию усугубило то, что с середины марта и до начала мая значительная часть бизнеса приостановила свою работу, а население находилось в самоизоляции.

Снижение потребительских расходов во Франции в апреле-июне составило 11,5% (предварительная оценка падения - 11%). Госрасходы сократились на 10,3% (-8%).

Между тем темпы падения инвестиций бизнеса были пересмотрены в лучшую сторону - до снижения на 10,3% по сравнению с ранее объявленными 17,8%.

Экспорт во втором квартале рухнул на 25% (совпало с предварительной оценкой), импорт - на 16,4% (-17,3%).

Банк Франции в июне прогнозировал падение ВВП страны по итогам 2020 года на 10%, а затем восстановление и рост на 7% в следующем году и на 4% в 2022 году.

Хроника 27 января – 28 августа 2020 годаЭкономический кризис
Франция коронавирус

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