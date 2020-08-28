ВВП Канады во II квартале рухнул на рекордные 38,7%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года экономика Канады сократилась на рекордные 11,5% относительно предыдущего квартала и вошла в рецессию из-за коронавируса, сообщило статистическое управление страны. В годовом измерении ВВП Канады в апреле-июне рухнул на 38,7%, и это тоже рекорд.

Аналитики прогнозировали сокращение экономики на 12% в поквартальном выражении, напоминает Trading Economics. В I квартале ВВП снизился на 2,1%.

Эксперты в среднем прогнозировали годовое падение экономики во II квартале на 39,6%. В I квартале экономика снизилась на 8,2% в годовом выражении.

Расходы населения во втором квартале рухнули на рекордные 13,1% относительно предыдущего квартале на фоне потерь рабочих мест и ограниченных возможностей для трат в связи с закрытием магазинов и ограничениями на туризм.

Инвестиции бизнеса в основной капитал сократились на 16,2%, максимально с начала учета показателя. Госрасходы снизились на 2,7% после сокращения на 0,3% в первом квартале.

Экспорт рухнул на 18,4%, импорт - на 22,6% на фоне падения экономик крупнейших торговых партнеров страны в связи с мерами, направленными на борьбу с пандемией.