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Лукашенко пообещал "поставить на место" страны, которые ввели санкции

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции Литвы и Польши в отношении Белоруссии. Он отметил, что эти страны "зажрались", и их нужно "поставить на место". Как передает "БелТА", он сказал это рабочим ООО "Савушкин-Орша".

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил он.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - продолжил президент.

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - отметил глава государства.

Он напомнил, что Белоруссия уже пережила период санкций. "Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", - сказал он.

Министры иностранных дел ряда стран Европейского союза (ЕС), включая представителей стран Балтии, в четверг призвали ввести более жесткие санкции против режима Лукашенко. О планах ввести односторонние санкции против Минска объявляли Эстония, Латвия и Литва. МИД Польши допускал введение точечных санкций.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Польша Литва Александр Лукашенко Белоруссия Китай Черное море

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