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Литва ввела санкции против Лукашенко и близких к нему чиновников

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в понедельник подписала распоряжение о введении санкций в отношении представителей белорусских властей за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов.

В списке – 30 человек, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко и близкие к нему лица.

"Департамент миграции при министерстве внутренних дел (МВД) в понедельник внес данные об этих белорусских лицах в Национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", - говорится в распространенном МВД сообщении.

"В случае получения дополнительных представлений список может быть дополнен", - указывает МВД.

Президент Гитанас Науседа в понедельник сказал, что этот список согласован с Латвией и Эстонией, однако это лишь "первоначальная версия списка", и в дальнейшем он будет пополняться.

В минувшую среду МИД Литвы сообщил, что МВД предложило включить в "черный список" 118 должностных лиц Белоруссии.

Санкционный список утверждает МВД по представлению МИД.

Должностным лицам Белоруссии из этого списка теперь запрещен въезд в Литву.

Впервые ограничительные меры для Белоруссии были введены Литвой в 2004 году из-за исчезновения четырех человек. В 2011 году Евросоюз ввел дополнительные санкции для лиц, которые осуществляли репрессии, напоминает агентство BNS.

Литва РФ

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