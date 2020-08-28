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Лукашенко отметил, что "эта вакханалия" заканчивается

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - На двадцатый день протестов после президентских выборов белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что пора заняться экономикой, передает "БелТА".

"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - заявил он в ходе визита на сыроваренное предприятие "Саввушкин-Орша".

Лукашенко спросил, какие предприятия в области работают на таком же уровне, как этот завод. Он заявил, что между государственными предприятиями и частными не должно быть разницы: везде должна быть налажена эффективная работа, должны использоваться современные технологии и, как итог, достигаться высокие результаты. Он пообещал уделять этому пристальное внимание.

По его словам, при решении вопросов по предприятиям его в первую очередь волнуют люди и их зарплаты.

"Нам надо ставить предприятия (частные и государственные. - ИФ.) в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству - не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься - они многие подло себя ведут", - заявил Лукашенко.

В качестве примера лояльности государству он указал на присутствующих журналистов госСМИ. "Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами", - сказал он.

По его словам, при реализации принципа равенства форм собственности должна присутствовать "морально-политическая поправка". "Поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть", - заявил Лукашенко.

Протесты в Белоруссии продолжаются после объявления официальных результатов президентских выборов. По данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,12%. Многие в эти результаты не поверили. Люди начали выходить на улицы. Первую неделю милиция проводила массовые и жесткие задержания и применяла резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Люди начали протестовать против насилия. На предприятиях начались акции протеста и забастовки. Тихановская вынужденно уехала за границу. Оппозиция сформировала координационный совет для передачи власти.

Власть перешла к точечным задержаниям наиболее активных протестующих и членов стачкомов. Лукашенко начал говорить об угрозе с Запада, перебросил к западной границе дополнительные войска и инициировал проведение различных учений.

27 августа президент России Владимир Путин подтвердил, что готов защитить суверенитет Белоруссии в случае угрозы извне. По его словам, Лукашенко попросил такой помощи в случае необходимости, он его заверил, что Москва выполнит эти свои обязательства.

Путин также сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских сотрудников правоохранительных органов.

Лукашенко же сообщил, что договорился об обсуждении с Россией рефинансирования $1 млрд белорусского госдолга, а также пообещал не допустить обвала белорусского рубля.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Саввушкин Орша Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин

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