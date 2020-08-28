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Лукашенко сравнил ситуацию у западных границ с началом Великой Отечественной войны

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил складывающуюся ситуацию у западных границ страны с началом Великой Отечественной войны.

"Президент провел параллели с ситуацией на начало Великой Отечественной войны, когда Советскую армию убаюкали и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию", - передает госагентство БелТА.

"Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это (начало ВОВ - ИФ) был урок. Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину", - заявил Лукашенко, слова которого привело госагентство.

Белоруссия Александр Лукашенко

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