Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:44Заразились
на 29.08В России 985 346+4 941В мире 24 734 448+281 819

В Белоруссии лишили аккредитации четырех российских журналистов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Четырех российских журналистов, работающих на иностранные СМИ, лишили в Белоруссии аккредитации, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Минске в субботу.

"Четыре российских журналиста лишены аккредитации МИД, посольство обеспечивает их выезд из республики в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов", - сказал пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

Он уточнил, что журналисты представляют не российские, а иностранные СМИ - Associated Press и немецкий канал ARD.

В свою очередь Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что аккредитованные в МИД журналисты ARD Сергей Сергеев и Михаил Фомин лишены аккредитаций МИД решением межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности.

Позже в ассоциации рассказали, что министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации и двух журналистов BBC.

"Только что позвонили журналисткам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич, - отметили в БАЖ. - Сообщили, что решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму их аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня".

Акции против насилия в Минске

10
Белоруссия Associated Press ARD BBC

Новости по теме

Новости

Запуск ракеты с разведспутником США отменили за секунды до старта

Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Председатель правительства Южной Осетии подал в отставку

Украина ввела 30-дневный запрет на въезд в страну

Количество заражений COVID-19 в Индии побило суточный рекорд

Количество заражений COVID-19 в Индии побило суточный рекорд

Двое россиян задержаны в Минске рядом с акцией протеста

Мировые автопроизводители лишились $250 млрд выручки из-за пандемии

Мировые автопроизводители лишились $250 млрд выручки из-за пандемии
Экономический кризис

Coca-Cola сократит для начала 4000 рабочих мест

Coca-Cola сократит для начала 4000 рабочих мест

В ЕС пообещали вскоре представить санкционный список по Белоруссии

Правящая партия Японии запланировала выбрать преемника Абэ 15 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');