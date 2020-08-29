В Белоруссии лишили аккредитации четырех российских журналистов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Четырех российских журналистов, работающих на иностранные СМИ, лишили в Белоруссии аккредитации, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Минске в субботу.

"Четыре российских журналиста лишены аккредитации МИД, посольство обеспечивает их выезд из республики в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов", - сказал пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

Он уточнил, что журналисты представляют не российские, а иностранные СМИ - Associated Press и немецкий канал ARD.

В свою очередь Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что аккредитованные в МИД журналисты ARD Сергей Сергеев и Михаил Фомин лишены аккредитаций МИД решением межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности.

Позже в ассоциации рассказали, что министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации и двух журналистов BBC.

"Только что позвонили журналисткам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич, - отметили в БАЖ. - Сообщили, что решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму их аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня".