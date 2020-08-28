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Coca-Cola сократит для начала 4000 рабочих мест

Coca-Cola сократит для начала 4000 рабочих мест
Фото: Reuters

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Производитель напитков Coca-Cola объявил о реорганизации операций, которая приведет к сокращению порядка 4000 рабочих мест. В первую очередь сокращения затронут США, Канаду и Пуэрто-Рико.

Экономический кризис

Бизнес компании будет разделен на девять новых подразделений в рамках четырех географических сегментов, а не на 17, как сейчас. В результате компания надеется оптимизировать операции, устранить дублирующие функции и добиться более быстрого масштабирования новых продуктов, говорится в пресс-релизе.

Coca-Cola также намерена оптимизировать портфель производимой продукции, сфокусировавшись на развитии пяти основных категорий, имеющих наилучший потенциал в плане потребительского спроса - это, собственно, Coca-Cola, газированные напитки с различными вкусами, вода, спортивные напитки, кофе и чай, а также соки и молоко, в том числе растительное, и "формирующиеся категории".

Компания создает специальную платформу, которая будет выполнять поддерживающие функции для операционных подразделений, а также возьмет на себя работу с данными, потребительскую аналитику и операции в сфере электронной коммерции.

"Мы прошли многолетний путь к трансформации, - заявил председатель совета директоров и гендиректор Coca-Cola Джеймс Куинси. - Реализация наших планов приведет к изменениям в организации, в том числе, к существенным изменениям структуры персонала".

Компания планирует перераспределение ресурсов, а также сотрудников, что повлечет за собой, как добровольные, так и недобровольные увольнения. Программа добровольного увольнения дает возможность на компенсации.

Сначала реструктуризация затронет 4000 сотрудников, затем программа будет запущена во многих других странах.

Расходы Coca-Cola, связанные с глобальным сокращением штата, составят от $350 млн до $550 млн

Хроника 27 января – 28 августа 2020 годаЭкономический кризис
Coca-Cola Джеймс Куинси США Канада Пуэрто-Рико

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