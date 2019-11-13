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Продажи Coca-Cola в России упали из-за холодной погоды

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2019 года продажи Coca-Cola в России сократились на 7% из-за холодной погоды, сообщила Coca-Cola Hellenic Bottling Company, крупнейший боттлер The Coca-Cola Company.

Несмотря на неблагоприятные рыночные условия, компания нарастила долю в категории газированных напитков благодаря ценовой и ассортиментной политике. Категория энергетических напитков продолжила двузначный рост. Продажи соков сократились, говорится в отчете.

В целом продажи Coca-Cola на развивающихся рынках, к которым компания относит и Россию, выросли на 3%, до 322,5 млн кейсов (в одном кейсе 9 литров). Рост в Румынии, Нигерии и на Украине был частично нивелирован падением продаж в России.

Общие продажи группы в III квартале выросли на 1,1%, до 622,4 млн кейсов. Выручка увеличилась на 5%, до 1,96 млрд евро.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company работает в 28 странах. В России у нее десять заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Компания выпускает напитки под брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta, Powerade, BonAqua, Smartwater, Schweppes, а также холодный чай Fuztea, энергетические напитки Burn и Black Monster, соковую продукцию под брендами "Добрый", Rich, "Моя семья", Pulpy и Innocent.

В 2018 году Coca-Cola HBC увеличила продажи в России на 4,4%, до 2 млрд литров.

Coca-Cola Coca-Cola Hellenic Bottling Company Румыния Нигерия Украина

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