Coca-Cola сократит 2200 рабочих мест

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Co. объявил, что в связи с реорганизацией операций в условиях пандемии сократит по всему миру 2200 рабочих мест.

На США придется 1200 сокращений, будут уволены около 12% от общей численности рабочей силы компании на американском рынке.

На начало года в штате Coca-Cola было около 86 000 человек. Из-за закрытия ресторанов, баров, кинотеатров и стадионов, где по всему миру продаются напитки компании, ей пришлось сократить расходы и объем выпускаемой продукции, пишет The Wall Street Journal.

По словам представителя компании, речь идет как о добровольных, так и о принудительных увольнениях. В августе Coca-Cola предложила примерно 4000 сотрудников в США и Канаде пакеты компенсаций в случае добровольного ухода. Сколько человек согласились, компания не сообщает.

Ожидается, что сокращения рабочих мест обеспечат ежегодную экономию в размере от $350 млн до $550 млн, отмечает представитель Coca-Cola.

По итогам третьего квартала, завершившегося 25 сентября, Coca-Cola зафиксировала снижение выручки на 9%, до $8,65 млрд. Чистая прибыль упала примерно на треть и составила $1,74 млрд.

Капитализация компании с начала текущего года сократилась на 3,8%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 6,2% за этот период.