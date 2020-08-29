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Белорусскому оппозиционеру Статкевичу продлили арест на два месяца

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Белорусскому оппозиционному политику Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщила его жена Марина Адамович в субботу на своей странице в фейсбуке.

Статкевич был задержан в рамках уголовного дела по ч.1 ст.342 "подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок". О задержании стало известно за день до того, как он должен был выйти из изолятора на Окрестина, отбыв два ареста по 15 суток. 17 августа политика перевели в тюрьму в Жодино.

Статкевича задержали 24 мая во время сбора подписей у Комаровского рынка в Минске за претендентов на пост президента Белоруссии "без соответствующего разрешения Мингорисполкома". Статкевича обвинили в "публичном выражении своего недовольства и негативном отношении к действующей власти". Еще раз на 15 суток оппозиционер был осужден, отбывая первое наказание.

Оппозиционный политик в 2020 году намеревался выдвигать свою кандидатуру в президенты, однако его заявление было отклонено Центризбиркомом, поскольку у него есть непогашенная судимость.

Статкевич - лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии ("Народная Громада"). Участвовал в качестве кандидата в президенты в избирательной кампании 2010 года.

Белоруссия Николай Статкевич

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