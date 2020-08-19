Белорусского оппозиционера Статкевича перевели из минского СИЗО в Жодино

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича перевели из СИЗО в Минске в Жодино, сообщает в среду портал tut.by со ссылкой на супругу политика Марину Адамович.

"Я сегодня принесла передачку и мне сказали, что Николая тут нет и что его в понедельник 17 августа эпатировали в Жодино", - сказала Адамович.

В свою очередь правозащитный центр "Весна" сообщил, что из СИЗО №1 в изолятор в Жодино были переведены Игорь Лосик и Владимир Неронский.

Ранее из Минска в Жодино был этапирован супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей Тихановский.

Статкевич был задержан 31 мая в Минске по подозрению в организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии).

Правозащитники ранее признали Статкевича, Тихановского, Лосика и Неронского политическими заключенными.