Белорусского оппозиционера Статкевича перевели из минского СИЗО в Жодино
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича перевели из СИЗО в Минске в Жодино, сообщает в среду портал tut.by со ссылкой на супругу политика Марину Адамович.
"Я сегодня принесла передачку и мне сказали, что Николая тут нет и что его в понедельник 17 августа эпатировали в Жодино", - сказала Адамович.
В свою очередь правозащитный центр "Весна" сообщил, что из СИЗО №1 в изолятор в Жодино были переведены Игорь Лосик и Владимир Неронский.
Ранее из Минска в Жодино был этапирован супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей Тихановский.
Статкевич был задержан 31 мая в Минске по подозрению в организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии).
Правозащитники ранее признали Статкевича, Тихановского, Лосика и Неронского политическими заключенными.