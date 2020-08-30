Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - К утру воскресенья общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло отметки в 25 млн 9 тыс. 250, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Первое место по числу заболевших занимают США (5 млн 961 тыс. 582 случая), на втором месте - Бразилия (3 млн 846 тыс. 153 случая), на третьем - Индия (3 млн 542 тыс. 733 случая).

Как сообщает агентство Associated Press, Индия обновила рекорд по приросту новых случаев заражения: за сутки там зарегистрирован 78 761 новый пациент. Умерли в стране еще 948 человек, у которых был выявлен коронавирусом. Таким образом, общее число жертв достигло 63 498 человек.

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