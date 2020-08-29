В России третий день подряд продолжился рост числа случаев COVID-19

Зарегистрирован 4 941 новый случай заражения

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией продолжает расти: в субботу он составил 4 941 случай в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба.

Суточный прирост заметно увеличивается третий день подряд. Накануне в России было 4 829 новых случаев, в четверг - 4711, в среду - 4 676.

За сутки умерли 111 пациентов, выздоровели 5 917 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 985 346 случаев коронавирусной инфекции, 17 025 умерших и 804 383 выписанных. Лечение продолжают 163 938 пациентов.

Заболеваемость в регионах

В Москве зарегистрировано 677 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 12 пациентов, выздоровели 1 393 человека.

По информации оперативного штаба, еще 189 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 163 - в Московской области, 145 - в Нижегородской области, 127 - в Ростовской области, 124 - в Ставропольском крае, 116 - в Свердловской области, 110 - в Красноярском крае, 100 - в Архангельской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.