За повреждение машины милиции в Минске задержали двоих футболистов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Футболисты футбольного клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны в воскресенье во время акции протеста в Минске, сообщает сайт by.tribuna.com.

По информации издания, они находятся в Ленинском РУВД. В свою очередь незарегистрированный правоохранительный центр "Весна" сообщил, что Козека и Рассолько были задержаны за повреждение милицейского микроавтобуса и "были избиты при задержании".

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что участники несанкционированной акции оппозиции повредили в воскресенье в Минске служебную машину милиции. Задержаны были три человека.

В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста. По различным оценкам, в ней приняли участие более 100 тысяч человек.