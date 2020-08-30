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Протестующие повредили в Минске машину милиции

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Участники несогласованной акции оппозиции повредили в воскресенье в Минске машину милиции, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, около 14:40 возле площади Независимости толпа людей набросилась на служебный автомобиль и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных мероприятий, отметила она.

Официальный представитель МВД рассказала, что "злоумышленники с помощью подручных предметов разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины".

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Как отметила Чемоданова, сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы.

По ее словам, среди задержанных - тренер по футболу, 1986 года рождения, участник фанатского движения известного футбольного клуба, 1993 года рождения. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности.

"Еще об одном известно, что он ранее судимый и также неоднократно привлекался к административной ответственности, 1978 года рождения. Все указанные - жители Минска. Один из задержанных находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказала Чемоданова.

Представитель МВД заявила, что проводится проверка, устанавливаются иные причастные лица. Действиям задержанных будет дана правовая оценка, отметила она.

В воскресенье в Минске проходит многотысячный несанкционированный марш оппозиции с требованием отставки президента республики Александра Лукашенко.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск МВД

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