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В Белоруссии задержана член президиума совета оппозиции Власова

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Минске задержали члена президиума координационного совета белорусской оппозиции, международного медиатора, известного юриста Лилию Власову. Об этом сообщил еще один член президиума, бывший директор Купаловского театра Павел Латушко.

Власову задержали в понедельник днем. У нее дома прошел обыск.

"Задержание осуществлял Департамент финансовых расследований КГК (Комитет госконтроля. - ИФ.), - сообщил Латушко.

Он напомнил, что 1 сентября намечается расширенное заседание координационного совета.

Ранее в понедельник Власову вызывали в милицию за участие в несанкционированном митинге.

25 августа еще двух членов президиума арестовали на десять суток за организацию несогласованной акции. Это член стачкома Минского транспортного завода Сергей Дылевский и доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

По факту создания совета возбуждено уголовное дело. Всех членов президиума, в том числе Власову, уже вызывали на допросы в Следственный комитет. Они дали подписку о неразглашении.

Кроме Власовой, Латушко, Дылевского и Ковальковой, в президиум совета входят писатель Светлана Алексиевич, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. В самом совете несколько десятков человек. Совет был создан для организации передачи власти в Белоруссии.

Акции против насилия в Минске

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Лилия Власова Белоруссия координационный совет оппозиции Павел Латушко МВД Сергей Дылевский Ольга Ковалькова

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