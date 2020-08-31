Задержание Власовой из совета белорусской оппозиции формально не связано с политикой

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Дело, по которому задержана член президиума координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова, формально не связано с деятельностью совета.

"Мы знаем, что Лилию задержал департамент финансовых расследований. То есть, скорее всего, это вопрос какой-то, формально не касающийся деятельности координационного совета", - сказал журналистам член президиума совета, юрист Максим Знак.

При этом он не исключил, что задержание Власовой может быть связано с политической деятельностью. "Мы видим, что есть странная корреляция между политической активностью и появлением каких-то составов (правонарушения - ИФ), например, экономических. Такая корреляция начинает прослеживаться", - сказал он.

Власова была задержана ранее в понедельник накануне расширенного заседания Координационного совета, в ее доме прошел обыск, сообщил "Интерфаксу" член президиума совета Павел Латушко.

В пресс-службе Комитета госконтроля Белоруссии факт и причины задержания Власовой не комментируют.

Власова является международным медиатором и юристом.

Ранее в Минске были задержаны двое других членов КС - Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, 25 августа оба они были приговорены к 10 суткам административного ареста за организацию несанкционированного мероприятия.

Сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.