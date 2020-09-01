У члена Коордсовета Власовой прошли обыски по делу о бизнесе ее сына

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Обыски дома у члена президиума Координационного совета (КС) Лилии Власовой департаментом финансовых расследований проводились в рамках дела о налоговых нарушениях фирмами, одним из учредителей которых является сын активистки.

"В постановлении на обыск было указано, что следственные действия в доме Лилии Власовой производятся в рамках расследования налоговых нарушений фирмами "Мерлинтур" и "ПолетКонсалт". Одним из основных учредителей этих компаний является старший сын Лилии Владимировны Борис Власов", - сообщает во вторник пресс-служба КС.

Как отметили в пресс-службе, от Власова стало известно также об обысках в офисах и домах сотрудников фирм, задержана генеральный директор "Мерлинтур", изъято оборудование.

По данным совета, вечером в понедельник адвокат Власовой сообщил что ее задерживают на 72 часа, по истечению которых должно быть принято решение о мере пресечения. В каком статусе она находится - пока неизвестно, так как адвокат дал подписку о неразглашении.

Власова была задержана ранее в понедельник, а в ее доме был произведен обыск, сообщил "Интерфаксу" член президиума совета Павел Латушко.

Задержание произошло накануне расширенного заседания Координационного совета, добавил он. Задержание осуществлял Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

В пресс-службе Комитета госконтроля Беларуси факт и причины задержания Власовой комментировать отказались. "Без комментариев" - сказали агентству "Интерфакс-Запад" в КГК.

Власова является международным медиатором и юристом.

Сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую – 10,12%.