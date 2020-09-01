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Бойкот странами Балтии электроэнергии БелАЭС не обеспокоил Минск

Бойкот странами Балтии электроэнергии БелАЭС не обеспокоил Минск
Вид на Белорусскую атомную электростанцию
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Минске не вызвало озабоченности решение стран Балтии прекратить покупку электроэнергии у Белоруссии после запуска БелАЭС.

Как заявил министр экономики республики Александр Червяков, прежде всего, станция создавалась с целью снижения зависимости от поставок газа.

"Во-вторых, мы планируем рост уровня потребления электрической энергии за счет стимулирования развития электроиндустрии", - добавил он.

Оценивая экономические последствия решения соседей в среднесрочной перспективе, министр отметил, что оно станет дополнительным фактором для Белоруссии, "чтобы ускорить создание производств, ориентированных на потребление избыточной электроэнергии".

Балтийский бойкот

Министерство энергетики Литвы ранее сообщило, что три балтийские страны приблизились к окончательному согласованию технических шагов в солидарном бойкоте электроэнергии Белорусской АЭС.

"Литва, Латвия и Эстония в сущности уже договорились и о необходимых дальнейших шагах, чтобы были осуществлены эффективные технические меры, которые позволят обеспечить непопадание на рынок стран Балтии электроэнергии из Беларуси с момента начала производства электроэнергии на БелАЭС", - говорилось в комментарии министерства.

По информации ведомства, часть мер может быть осуществлена сразу, другая часть - после поправок в законодательство стран Балтии.

Белорусская АЭС

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

По оценке Минэнерго Белоруссии, энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года.

Литва - самый активный критик БелАЭС, которая расположена в 50 километрах от Вильнюса. Минск отвергает критику Литвы о несоблюдении требований безопасности.

Белоруссия БелАЭС Литва Латвия Эстония

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