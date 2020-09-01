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Amazon получил разрешение на доставку заказов дронами в США

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Amazon получил разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) использовать беспилотники для доставки посылок клиентам. Разрешение выдано для сервиса компании Prime Air.

Теперь Amazon в тестовом порядке сможет начать доставлять клиентам их заказы на коммерческой основе, пишет Bloomberg. Перед началом полноценной работы сервиса компании и ее конкурентам предстоит еще преодолеть некоторые технические и бюрократические препятствия, но выдача разрешения означает, что им удалось убедить правительство, что они готовы работать в жестко регулируемой сфере авиаперевозок, отмечает агентство.

В FAA заявили, что регулятор хочет поддерживать инновации, но при этом будет следить за безопасностью использования беспилотников.

Ранее разрешения на перевозку грузов дронами получил сервис Alphabet - Wing, и служба логистики United Parcel Service (UPS). Wing в партнерстве с Walgreens и FedEx уже с 2019 года использует дроны в Виргинии. Дроны UPS перевозят грузы медицинского назначения на территории больничного кампуса в Рэйли (Северная Каролина).

Amazon в порядке эксперимента использовал дроны для доставки заказов в Великобритании. В США у компании есть несколько тестовых зон на северо-западе страны и в Ванкувере. Где и когда компания запустит первые коммерческие перевозки беспилотниками, пока не сообщается.

Amazon FAA США Великобритания Ванкувер UPS Wing Alphabet

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