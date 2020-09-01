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Тихановская сочла реформу конституции попыткой Лукашенко отсрочить уход

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подчеркивает, что конституционная реформа в стране не является главной задачей белорусской оппозиции.

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"Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня (Президент Белоруссии - ИФ) Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки", - отметила Тихановская в своем обращении, распространенном во вторник.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой редакции Конституции республики будет вынесен на общественное обсуждение. Он отметил, что специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, уже работают над изменениями в главный закон страны.

Белоруссия Светлана Тихановская Александр Лукашенко

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