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Лавров счел реформу конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия считает конституционную реформу оптимальным форматом урегулирования ситуации в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая в МГИМО, он напомнил, что президент Белоруссии предложил конституционную реформу. "По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом, и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан", - сказал Лавров.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой редакции Конституции республики будет вынесен на общественное обсуждение. Президент отметил, что специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, в настоящее время работают над изменениями в главный закон страны.

По словам Лаврова, гражданское общество стоит пригласить к работе над реформой Конституции.

"Я посчитал правильным, чтобы к этой работе были приглашены гражданское общество. И думаю, что они сами всё-таки проявят, если им хочется выйти из этого кризиса в качестве окрепшей страны, а не разжигать какие-то противоречия, они должны сами проявить к этому интерес", - сказал российский министр.

Но, по его словам, "попытки раскачивать ситуацию мы видим".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция официальные результаты выборов не признала, считает их сфальсифицированными.

"Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли уже, по-моему, все грани приличия в требовании, которое они выдвигают. И у нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают недемократическими методами и методами, в которых не сильно проявляют уважение к суверенитету республики Беларусь", - заявил Лавров

Сергей Лавров Белоруссия

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