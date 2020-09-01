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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
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В Индии за август число заразившихся коронавирусом выросло на 2 млн

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель по всем мире, пишет "Би-би-си".

На сегодня в Индии 3,69 млн случаев COVID-19, страна занимает третьем место в мировом антирейтинге, уступая США (6 млн) и Бразилии (3,9 млн).

В августе в Индии суточный прирост заболевших составлял в среднем 64 тыс. - это 84% от аналогичного показателя за июль. По суточному приросту Индия лидирует в мире: например, в США в прошлом месяце в среднем было по 47 тыс. новых случаев COVID-19.

Как отмечает "Би-би-си", правительство страны продолжает снимать ограничения в попытке подстегнуть экономику, серьезно пострадавшую из-за карантина, введенного в марте. Из-за этого в Индии миллионы человек оказались без работы/

Хроника 09 января – 01 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Индия корорнавирус

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