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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
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Индия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 4,2 млн человек, за минувшие сутки в стране было выявлено 90 802 новых случая, сообщает АР со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. Страна вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19.

Пандемия коронавируса

На первом месте остаются США с более чем 6,46 млн случаев, Бразилия оказалась на третьем месте с 4,14 млн заболевших.

По данным Минздрава Индии, за последние сутки в стране умерли 1016 заразившихся, общее количество умерших достигло 71 687. Это третье место в мире после США (193 250 умерших) и Бразилии (126 686). Власти страны оценивают смертность от COVID-19 в 1,72%.

Несмотря на рост заболеваемости и проникновение коронавируса в небольшие города и деревни, правительство Индии продолжать отменять ранее введенные ограничения, чтобы спасти экономику. В частности, 7 сентября после пяти месяцев простоя в Дели заработало метро. Пользоваться им можно только в маске и соблюдая социальную дистанцию. Пассажирам с симптомами ОРВИ допуск в метро запрещен. Делийский метрополитен является крупнейшей системой общественного транспорта Индии. До закрытия в марте он перевозил около 2,6 млн человек в день.

АР напоминает, что в последний месяц в Индии фиксировали рекордные среди всех стран ежесуточные приросты заразившихся. Почти 60% активных случаев заражения приходится на штаты Андхра-Прадеш, Тамилнад, Карнатака, Махараштра и Уттар-Прадеш. Однако, по данным агентства, инфекция распространяется и в те районы, которые ранее смогли сдержать распространение вируса.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель по всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса
Хроника 09 января – 07 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Индия Бразилия США коронавирус Дели

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