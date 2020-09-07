Индия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 4,2 млн человек, за минувшие сутки в стране было выявлено 90 802 новых случая, сообщает АР со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. Страна вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19.

На первом месте остаются США с более чем 6,46 млн случаев, Бразилия оказалась на третьем месте с 4,14 млн заболевших.

По данным Минздрава Индии, за последние сутки в стране умерли 1016 заразившихся, общее количество умерших достигло 71 687. Это третье место в мире после США (193 250 умерших) и Бразилии (126 686). Власти страны оценивают смертность от COVID-19 в 1,72%.

Несмотря на рост заболеваемости и проникновение коронавируса в небольшие города и деревни, правительство Индии продолжать отменять ранее введенные ограничения, чтобы спасти экономику. В частности, 7 сентября после пяти месяцев простоя в Дели заработало метро. Пользоваться им можно только в маске и соблюдая социальную дистанцию. Пассажирам с симптомами ОРВИ допуск в метро запрещен. Делийский метрополитен является крупнейшей системой общественного транспорта Индии. До закрытия в марте он перевозил около 2,6 млн человек в день.

АР напоминает, что в последний месяц в Индии фиксировали рекордные среди всех стран ежесуточные приросты заразившихся. Почти 60% активных случаев заражения приходится на штаты Андхра-Прадеш, Тамилнад, Карнатака, Махараштра и Уттар-Прадеш. Однако, по данным агентства, инфекция распространяется и в те районы, которые ранее смогли сдержать распространение вируса.