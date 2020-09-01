Милиция подтвердила задержания на студенческих протестах в Минске

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минская милиция подтверждает задержания на несанкционированных акциях протеста, которые проходят во вторник в столице республики.

1 сентября в белорусской столице проходят несанкционированные акции студентов нескольких вузов. Молодые люди собираются в колонны. По данным портала tut.by, одна из них появилась в столичном парке имени Максима Горького и продолжает движение в сторону Минского государственного лингвистического университета.

Еще одна колонна идет по проспекту Независимости с бело-красно-белыми флагами и плакатами. Милиция просит протестующих разойтись, предупреждает о "незаконности акции".

В телеграм-каналах распространяются видео задержаний студентов. В ГУВД Мингорисполкома это подтвердили. "Подтверждаем задержания в рамках административного процесса", - проинформировали в минской милиции, не сообщив, за какие именно правонарушения задержаны люди.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии с дня проведения президентских выборов 9 августа.