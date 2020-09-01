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В Минске на акции студентов вновь начались задержания

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Белорусская милиция вновь начала задерживать студентов, вышедших на протестную акцию в Минске.

Как сообщают очевидцы, не менее десяти человек задержаны в районе стадиона "Динамо" на улице Кирова в центре белорусской столицы. При этом демонстранты пытались отбить задержанных.

Во вторник в Минске проходит несанкционированная акция студентов нескольких вузов. Молодые люди намереваются передать в министерство образования петицию за отставку президента Александра Лукашенко и справедливые выборы главы государства.

Участники акции несколько раз пытались пройти к министерству образования, но их передвижения блокировали сотрудники правоохранительных органов. От площади Свободы они прошли по улице Немига к проспекту Независимости. Протестующие несколько раз его пересекали, движение при этом не перекрывалось. На площади Ленина стояли мобильные кордоны силовиков. Участники акции решили расходиться.

В полдень милиция также задерживала участников акции, мешая им собраться. Впоследствии задержанных отпустили.

Минск Белоруссия

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