В белорусской оппозиции наметился раскол из-за конституционной реформы

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В рядах белорусской оппозиции наметился раскол по принципиальному вопросу - о проведении в стране конституционной реформы: экс-претендент на пост президента страны Виктор Бабарико выступил за ее продвижение, бывшие кандидаты на пост главы государства Светлана Тихановская и Валерий Цепкало - против.

Накануне, 31 августа, штаб Виктора Бабарико заявил о создании партии "Вместе". Штаб распространил видеообращение Бабарико, которое было записано перед его задержанием, в июне нынешнего года.

"Пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников. Основные цели и задачи, которые мы хотим, чтобы это движение решало. Первое - проведение конституционной реформы. Это самая главная задача на сегодняшний день ", - сказал Бабарико в видеообращении. Вторая задача, которую решает партия, это объединение гражданских инициатив, добавил он.

Светлана Тихановская во вторник, поддержав создание партии, указала на существенные разногласия. "Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество - от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей", - заявила Тихановская в своем телеграм-канале.

"Во-вторых, я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа, и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной Конституционной реформе в неопределенные сроки", - подчеркнула Тихановская.

"Я понимаю, что Виктор Бабарико записал свое обращение до своего ареста, но авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений", - сказала она.

Позднее во вторник Валерий Цепкало заявил в телеграм-канале: "По поводу Конституции и переговоров. Повестка дня - убрать Лукашенко. Точка".

По словам Цепкало, "он (Лукашенко) утратил легитимность, его поддерживают только часть чиновников и 3 кольца охраны вокруг дворца независимости". "Ни в коем случае нельзя дать себя убалтывать и проводить референдум по Конституции", - сказал экс-кандидат в президенты.

За проведение конституционной реформы в Белоруссии активно выступает президент Александр Лукашенко. Инициативу поддержали в Москве.

Россия считает конституционную реформу оптимальным форматом урегулирования ситуации в Белоруссии, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Президент Белоруссии предложил конституционную реформу. По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом, и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан", - сказал Лавров, выступая в МГИМО МИД России.