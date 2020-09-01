На допрос вызван исполнительный секретарь совета белорусской оппозиции

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии на допрос в следственный комитет на 2 сентября вызван исполнительный секретарь Координационного совета оппозиции Иван Кравцов. Об этом сообщили в пресс-службе совета. В каком статусе его хотят допросить, не уточняется.

Также на допрос вызваны члены совета, лидер оппозиционного движения "За свободу" Юрий Губаревич и генеральный директор бизнес-школы ИПМ, административный директор BEROC Павел Данейко.

Ранее в СК вызывали членов президиума совета и допрашивали как свидетелей по уголовному делу о незаконном создании этой организации.

Совет сформировали после президентских выборов и жесткого подавления протестов по инициативе избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Совет был создан для организации передачи власти в стране. Президент Александр Лукашенко назвал совет "черной сотней" и заявил, что создание организаций для захвата власти преследуется по закону.

20 августа было возбуждено уголовное дело о создании совета как организации, стремящейся к захвату власти и причиняющей вред национальной безопасности. Сообщалось, что в совете три десятка человек, в президиум совета избрали семерых.